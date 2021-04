Ecco chi è Pierpaolo Spollon, età – carriera e vita privata dell’attore

Pierpaolo Spollon è un giovane e amato attore, divenuto noto grazie ai ruoli interpretati in varie e famose fiction Rai.

L’attore è nato il 10 febbraio del 1989 a Padova, da ragazzo si sarebbe voluto iscrivere al liceo artistico, ma indirizzato dalla madre si iscrisse allo scientifico. Fu bocciato più volte, si rese poi conto che la sua vera passione era la recitazione. Nel 2008 fece un provino per il film La giusta distanza del maestro Mazzacurati. Il provino non andò bene, ma fu notato dal regista Alex Infascelli, grazie da lui è entrato a far parte del mondo dello spettacolo.

Pierpaolo Spollon decise di trasferirsi a Roma per realizzare il suo sogno di diventare un noto attore, entrò a far parte del Centro Sperimentale. Tanti i ruoli che ha interpretato negli ultimi anni in varie e molto seguite fiction. Uno dei primi ruoli che ha ricoperto è stato quello nella fiction La porta rossa. A renderlo maggiormente famoso è stato però il ruolo che ha interpretato nell’amata fiction L’Allieva, al fianco di importanti e noti attori come Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi.

Abbiamo visto Pierpaolo Spollon anche in Doc-Nelle tue mani al fianco di Luca Argentero. Ha recitato poi nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti. Il giovane attore vorrebbe anche intraprendere la carriera di regista, ha già girato alcuni cortometraggi.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, l’attore è sempre stato molto riservato, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori.

Pierpaolo Spollon sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda oggi 6 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

