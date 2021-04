Cotto e Mangiato ricetta del 6 aprile 2021: involtini di tacchino

Involtini di tacchino ripieni oggi a Cotto e Mangiato. Ecco la ricetta di Tessa.

La ricetta

Per gli ingredienti avremo bisogno di:

Salvia

Erbe miste

Nocciole tritate

200 grammi di petto di tacchino

20 grammi di provolone dolce

Vino bianco

Aglio

Procedimento

In una padella con olio e aglio soffriggere le erbe miste. Una volta pronte metterle in una ciotola e mischiare con il formaggio grattugiato e con le nocciole tagliate grossolanamente. Aggiungere anche la salvia. Adagiare il composto nelle fette di tacchino, chiudere ad involtino e bloccare con lo stuzzicadenti. Cuocere in padella una decina di minuti sfumando con vino bianco.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui