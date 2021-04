Una Vita trame 12 – 17 aprile 2021: il ritorno di Maite ad Acacias

Che dobbiamo attenderci dalle trame di Una Vita, relative alla settimana dal 12 al 17 aprile 2021? Felipe verrà aggredito da Santiago, mentre ad Acacias ci sarà un ritorno. La grande pittrice Maite, scappata dal ricco quartiere iberico, dopo il naufragio della relazione con Camino, farà ritorno. Ricordiamo che Canale 5 trasmette ogni episodio di Una Vita alle 14.30 pomeridiane.

Una Vita, giorno dopo giorno, ecco le trame settimanali dal 12 al 17 aprile 2021

La nuova settimana, dal 12 al 17 aprile 2021, sarà ricca di litigi. Marcia e Santiago si scontreranno parecchio e quest’ultimo aggredirà l’avvocato Alvarez Hermoso, che finirà in ospedale. Camino, triste per l’assenza di Maite darà modo di pensare che sta soffrendo per amore.

Lunedì 12 aprile 2021, Marcia accetterà il lavoro di domestica a cui l’ha inviata Felipe e lo ringrazierà. Santiago vedrà ogni particolare della scena e chiederà all’avvocato di non avvicinarsi alla moglie. Ursula ricomparirà ad Acacias e l’aria avrà il sapore di guai. Cinta ed Emilio parleranno, in grande segreto del fidanzamento. Margarita cercherà di allontanare Bellita dal consorte José.

Martedì 13 aprile 2021, Cesareo si accorgerà della tristezza di Camino. Naturalmente, anche la madre Felicia si preoccuperà per la figlia, che le farà notare il suo amore non corrisposto. Cinta dirà ai suoi genitori che si è fidanzata con Emilio. La loro non sarà una reazione entusiasta, né felice per la notizia e la giovane rimarrà delusa.

Una Vita anticipazioni dal 12 al 17 aprile 2021, seconda parte della settimana

Mercoledì 14 aprile 2021, Santiago affronterà Felipe e i due discuteranno animatamente. Il consorte di Marzia prenderà a pugni l’avvocato che cadrà a terra, pieno di sangue. L’intero quartiere vedrà la scena e come sarà ridotto l’Alvarez Hermoso. Margarita insinuerà il tarlo della gelosia, nella mente di Bellita, le dirà infatti che suo marito la tradisce.

Giovedì 15 aprile 2021, Maite dirà a Camino di rinunciare a lei, visto che non sarà più la sua insegnante di pittura. La giovane Pasamar rimarrà ammutolita e delusa. Genoveva avrà, intanto la certezza di attendere un figlio. Ramon e Carmen si precipiteranno ad aiutare Felipe, chiedendo a viva voce di chiamare un dottore. L’avvocato Alvarez Hermoso apparirà molto grave, perderà la vita?

Venerdì 16 aprile 2021, Felipe verrà accompagnato e ricoverato in ospedale. Le sue condizioni fisiche appariranno, dall’inizio, molto gravi. Genoveva e Marcia si dispereranno per la situazione in cui riversa l’avvocato. Camino, dapprima felice per il ritorno dell’amata Maite, cambierà presto umore, quando la maestra di pittura le comunicherà che non potranno più avere e dare lezioni.

Sabato 17 aprile 2021, Cinta ed Emilio decideranno di informare le famiglie sul loro prossimo matrimonio. Come sarà possibile comunicare una notizia così, senza alcun problema? Casilda saprà una premonizione del cugino Jacinto che sull’anziana zia Anita. Margarita insinuerà a Bellita che probabilmente suo marito ed Esther hanno una relazione.

Che accadrà ancora?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui