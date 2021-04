Chi è Manuela Ferrera, nuova naufraga che sbarcherà all’Isola dei famosi 2021?

Ecco chi è Manuela Ferrera, ex meteorina e nuova concorrente dell’Isola dei famosi 2021

Nuove indiscrezioni sull’Isola dei famosi 2021: sbarcheranno due naufraghe in Honduras, tra cui Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera. Ad annunciarlo, è stato il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti su Instagram.

Nata a Brescia il 5 maggio 1984, Manuela Ferrera è un’ex meteorina del TG4 e ha preso parte ad un calendario per la rivista For Men nel 2019. Prima di approdare nel mondo dello spettacolo, ha studiato biologia e ha preso il titolo di analista biologa. Oltre alla passione per lo spettacolo, coltiva quella della moda, dell’avventura e del calcio. Ferrera, infatti, è spesso opinionista del programma calcistico Tiki Taka.

Nella sua vita privata ha avuto un presunto flirt con il noto calciatore Cristiano Ronaldo prima che si fidanzasse con Georgina Rodriguez. Flirt che poi è stato smentito dalla stessa ex meteorina, che ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna, dichiarando che avrebbe avuto soltanto uno scambio di messaggi in cui CR7 si complimentava per il suo calendario.

Una storia d’amore passata è quella con il calciatore argentino Gonzalo Higuain. “Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese“, queste sono le dichiarazioni rilasciate dalla Ferrera in merito alla storia con il campione sudamericano.

