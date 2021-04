Ti spedisco in convento: chi sono le protagoniste del nuovo reality in onda su Real Time?

Ti spedisco in convento: chi sono le protagoniste della novità reality show in onda su Real Time?

Ti spedisco in convento: con chi se la vedranno le suore del reality

Il nuovo reality di Real Time è partito la sera di Pasqua. Oggi, 7 Aprile, c’è la seconda puntata, in seconda serata alle ore 22.45. Chi sono le donne che sono state spedite in convento?

Chi è Valentina di Bologna

Valentina ha 19 anni. Un tipetto molto elegante, ma anche molto arrogante, studia Giurisprudenza all’università.

Chi è Wendy di Bibbiano

Wendy ha 18 anni ed è asociale. Ama i videogiochi e i social, ma meno la vita reale. Disoccupata, si sveglia tardi.

Chi è Sofia di Jesolo

Sofia ha 22 anni ed è originaria di Jesolo. da qualche tempo, però, vive a Los Angeles con il fidanzato. Ama viaggiare e vivere nel lusso. Adora le feste, ma odia sentirsi dire cosa fare.

Chi è Stefania di Milano

Stefania ha 23 anni e vive a Milano con la madre. Ha un carattere terribile: è testarda e orgogliosa, ma anche determinata. “Ribelle” è il suo secondo nome.

Chi è Emilia (Emy) di Napoli

Emilia ha 22 anni e vive con sua madre e sua nonna a Napoli. Ama moltissimo divertirsi e in passato ha fatto la cubista in una discoteca. Ha lavorato anche come ragazza immagine.

Chi sono le suore del convento?

A “seguire” le ragazze nel loro percorso di redenzione ci sono:

Suor Daniela, Madre Generale della Congregazione;

Suor Monica, la Madre Superiora;

Suor Felicita, timida e riservata;

Suor Analia, giovane e allegra;

Suor Arleide, dolce e paziente.

