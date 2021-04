Ecco chi è Simona Izzo, età – carriera e vita privata dell’attrice e doppiatrice

Simona Izzo è un’attrice molto famosa e amata, da moltissimi anni conquista i telespettatori con il suo talento, la sua bellezza e il suo fascino.

L’attrice è nata il 22 aprile 1953 a Roma, sin da piccola ha manifestato la sua passione per la recitazione e il mondo dello spettacolo. Iniziò la sua carriera nel doppiaggio quando era giovanissima, ha vinto il Nastro d’argento per aver doppiato Jacqueline Bisset in Scene di lotta di classe a Beverly Hills nel 1990. La Izzo è stata la signorina buonasera della Rai dal 1977 al 1980.

Nel corso della sua lunga e stimata carriera ha prestato la sua voce a noti attrici come Glenn Close, Melanie Griffith, Madonna, Kim Basinger, Daryl Hannah e molte altre ancora. Nel 1982 l’abbiamo vista al timone di Giochi senza frontiere, ha anche esordito come regista nel 1987 con il film Parole e baci.

Simona Izzo ha interpretato molti ruoli da protagonista in film come Prestazione straordinaria, Simpatici&Antipatici e In camera mia. Di quest’ultimo era anche regista. Nel 2003 insieme a Ricky Tognazzi ha realizzato il film Io no, nel 2007 ha invece realizzato il film Tutte le donne della mia vita.

La nota attrice e doppiatrice ha partecipato anche ad alcuni reality, nel 2012 l’abbiamo vista nel cast di Pechino Express insieme al figlio Francesco. Ha poi partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip nel 2017.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è stata sposata dal 1975 al 1978 con il famoso cantante Antonello Venditti. Dal loro matrimonio è nato il figlio Francesco. Dopo la loro rottura ha avuto una relazione con Maurzio Costanzo. Dal 1995 è sposata con Ricky Tognazzi.

Simona Izzo sarà ospite di Serena Bortone insieme alle sue sorelle a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 7 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

