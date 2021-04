Cotto e Mangiato ricetta del 7 aprile 2021:spaghetti al sottobosco con aglio al latte e dragoncello

In compagnia di Luca Bruschetti, oggi Tessa propone una ricetta davvero particolare. Si tratta degli spaghetti al sottobosco con aglio al latte e dragoncello.

La ricetta

Per gli ingredienti avrai bisogno di:

Burro

Latte

Aglio

Dragoncello

Funghi Champignon

Spaghetti

Procedimento

In una terrina mixare il burro con un po’ di latte e mettere da parte. Intanto mettere dell’aglio in mezzo litro di latte in pentola. Lasciare agire qualche minuto poi scolare l’aglio e sciacquare sotto l’acqua fresca. Ripetere il procedimento cinque volte dopodiché prendere del latte nuovo e calare l’aglio con il dragoncello e portare ad ebollizione. A questo punto in una padella mettere il burro e il latte, mentre cuociono gli spaghetti in pentola. In un’altra padella far cuocere qualche minuto i funghi tagliati molto finemente con olio. Quando gli spaghetti saranno pronti mantecare nella padella del burro e poi impiattare. Appoggiare i funghi per decorazione sugli spaghetti e servire.

