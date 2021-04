Pac-Man 99, in arrivo su Nintendo Switch il ritorno di un classico in stile battle-royale

Nintendo ha annunciato Pac-Man 99, un nuovo gioco multiplayer che sarà incluso nel suo servizio di abbonamento Nintendo Switch Online. Come Tetris 99 e il recentemente scomparso Super Mario Bros. 35, il gioco mette decine di giocatori l’uno contro l’altro in una lotta in stile battle royale.

Il gioco è simile al classico arcade Pac-Man originale, ma è possibile rendere il tutto più difficile per gli avversari sgranocchiando power-up energetici, mangiando fantasmi e inviando “Jammer Pac-Man” sui loro schermi. Ci sono otto diverse strategie preimpostate che puoi usare per fregare gli altri giocatori, una di queste è accelerare il gioco degli avversari senza che quest’ultimi possano farci nulla.

Pac-Man 99 ha anche vari temi disponibili che cambiano la musica e le immagini basate su altri giochi Namco come Galaga, Xevious e Dig Dug. Ce ne sono 20 in totale.

Pac-Man 99 è disponibile per il download a partire da oggi mercoledì 7 aprile, e sarà gratuito per chiunque abbia un abbonamento a Nintendo Switch Online. Il gioco è un’esclusiva Nintendo Switch.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui