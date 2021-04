Elektra, edizione del 2005, in onda su Rai 5

Elektra, opera di Richard Strauss, terrà compagnia gli spettatori di Rai 5 nella mattinata del 7 Aprile.

La rete nazionale ripropone in onda l’allestimento di Luca Ronconi andato in scena presso il Teatro degli Arcimboldi nel 2005, per la stagione del Teatro alla Scala.

A dirigere lo spettacolo musicalmente è Semyon Bychkov, che riesce a mettere in evidenza tutta l’atmosfera allucinata e barbarica della tragedia su libretto di Hugo von Hofmannsthal.

A salire sul palco Deborah Polaski nel ruolo di Elektra. Al suo fianco Anne Schwanewilms nel ruolo di Crisotemide, Alfred Walzer come Oreste, e una gelida e dispotica Felicity Palmer nel ruolo di Clitennestra. Cura le scene Gae Aulenti mentre i costumi sono firmati da Giovanna Buzzi. Regia televisiva a cura di Fausto Dall’Olio.

