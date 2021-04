Una giusta causa: curiosità sul film del 2018 ispirato alla storia vera di Ruth Bader Ginsburg

Una giusta causa è la pellicola del 2018 che ripercorre la vita del giudice della Corte Suprema americana e che andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Rai Tre. Cosa sappiamo su questo film?

Una giusta causa: trailer, curiosità, cast e trama

Una giusta causa (titolo originale On the Basis of Sex, ovvero In base al sesso) è una pellicola americana del 2018, della durata di 120 minuti. Il film è diretto da Mimi Leder ed è scritto da Daniel Stiepleman.

Il film è ambientato negli anni Cinquanta. Ruth Bader Ginsburg sta iniziando a studiare ad Harvard, mentre suo marito lavora a New York. Nella classe universitaria, le donne sono solo 8.

La giovane si laurea poi in Legge alla Columbia University. Dopo la laurea, non riesce a trovare lavoro come avvocata, così ripiega sull’insegnamento. Il marito, però, le propone un caso, il suo primo caso, con il quale inizierà la sua lotta per i diritti civili e l’uguaglianza di genere.

La pellicola uscì nelle sale americane nel Natale del 2018 e in quelle italiane il 28 marzo 2019.

Il cast è composto da:

Felicity Jones: Ruth Bader Ginsburg;

Armie Hammer: Marty Ginsburg;

Justin Theroux: Mel Wulf;

Sam Waterston: Erwin Griswold;

Kathy Bates: Dorothy Kenyon;

Cailee Spaeny: Jane Ginsburg;

Jack Reynor: Jim Bozarth;

Stephen Root: professor Brown;

Callum Shoniker: James Steven Ginsburg;

Chris Mulkey: Charles Moritz;

Gary Wentz: giudice William Edward Doyle;

Ben Carlson: giudice William Hudson Holloway Jr.

Leggi anche => La storia vera di Green Book e quali premi ha vinto il film? Tutte le curiosità sulla pellicola

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui