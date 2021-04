Guglielmo Tell, edizione 1988, in onda su Rai 5

Guglielmo Tell, versione del 1988, terrà compagnia gli spettatori di Rai 5 nella mattinata del 9 aprile. L’edizione proposta è quella che ha visto l’impegno del regista teatrale e televisivo Luca Ronconi con la direzione musicale del grande Riccardo Muti.

La trama

Chi non conosce la storia di Guglielmo Tell, noto arciere elvetico che lottava con tutte le sue forze affinché la Svizzera si liberasse dal dominio austriaco. Sebbene il tremolio alle mani e grazie alla fiducia del figlio, Guglielmo Tell centra la mela appoggiata sulla testa del figlio, guadagnandosi così la libertà.

Cast

Sul palco Giorgio Zancanaro nel ruolo di Gugliemo Tell, Chris Merritt nel ruolo di Arnoldo, Cheril Studer nel ruolo di Matilde, principessa d’Amburgo, Giorgio Surjan nel ruolo di Gualtiero Farst. E poi ancora Luciana D’Intino nel ruolo di Edwige, moglie di Guglielmo. Ballerini solisti, Carla Fracci e Alessandro Molin. Corpo di ballo, orchestra e coro del Teatro alla Scala.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui