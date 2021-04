Il Paradiso delle Signore 12 – 16 aprile 2021: Marta tornerà con Vittorio?

Grazie alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relative alle puntate da lunedì 12 a venerdì 16 aprile 2021, scopriamo che Marta partirà per Milano. Rientrata nella metropoli, insieme a Vittorio, discuterà sui problemi inerenti all’organizzazione del matrimonio. Cosimo che ora ha la lettera del padre, continua a rileggerla, si concentra soprattutto sul punto in cui Arturo accusa Umberto. Federico proverà, senza riuscire a calmarlo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni settimanali: i vestiti che non si trovavano, ricompariranno…

Gli abiti scomparsi dal grande magazzino milanese, riappariranno, in evidenza ci saranno però dei difetti. Rocco ha vinto la gara ciclistica e tutti lo festeggeranno. Le Veneri inviteranno al cinema Nino, sperando si avvicini a Dora.

Vittorio e Marta, che ora sa ciò che c’è stato tra il marito e Beatrice, continueranno a scontrarsi. La giovane Guarnieri è al corrente di tutto e al paradiso si pensa che alcuni vestiti siano stati contraffatti. Armando deciderà di stare particolarmente attento, Giuseppe si sentirà in difficoltà e se la prenderà con Girolamo.

Nino andrà al cinema con le Veneri ma, fuggirà via, subito dopo la fine del fil. Naturalmente Dora rimarrà molto male. Dante parlerà a Umberto e Adelaide di pensare al circolo come un luogo fondamentale dove ricevere gli investitori esteri. in cui è prevista anche la partecipazione di una personalità davvero di spicco. Romagnoli rivedrà Marta, che è andata ad abitare alla Villa. Quale reazione avrà?

Vittorio e Marta rimangono a distanza

Mentre Vittorio e Marta sono sulle spine e continuano a pensare al matrimonio, Adelaide, inizierà presto a organizzare l’evento internazionale al circolo.

Quindi coinvolgerà Ludovica Brancia, escluderà invece Fiorenza. Dora si è davvero innamorata di Nino, le Veneri inizieranno a reperire informazioni sul ragazzo. Non sanno che si tratta di un seminarista, non potrà corrispondere il sentimento della Vianello.

Giuseppe Amato cercherà di incastrare Irene sulla questione della contraffazione degli abiti e così passerà ad Armando una notizia sulla Cipriani. La ragazza cerca un abito da indossare per una serata che si svolgerà alla Fiera.

Dagli USA arriverà un cablogramma che aumenterà i sospetti su Umberto di Cosimo. Gabriella e Ludovica noteranno lo strano comportamento di quest’ultimo. Irene nasconderà un abito, Armando inizierà a pensare che il signor Amato abbia ragione.

Un discorso manomesso

Dante modificherà il discorso che Federico ha preparato per Umberto in relativamente al ricevimento al circolo. Vittorio perderebbe prestigio, Beatrice farà fallire il piano. Le Veneri, visto che Nino è un seminarista, cercheranno che Dora si allontani da lui. La giovane donna, però, non lo vorrà.

Vittorio desidererebbe che con Marta tutto ritornasse a posto, lei non apparirà pronta a dimenticare e cominciare un’altra volta. Armando avrà forti sospetti su Irene per la contraffazione degli abiti, Rocco consolerà la Cipriani. succede qualcosa di inatteso.

Cosimo interverrà al ricevimento internazionale al Circolo e inizierà ad accusare terribili accuse sul conto di Umberto, collegando il commendatore alla morte di Achille Ravasi, che accadrà a questo punto?

