Tempesta d’amore trame settimanali 10 – 16 aprile 2021: Werner metterà in ansia molte persone

Dal 10 al 16 aprile 2021, Tempesta d’amore sarà particolarmente avvincente. Le trame delle nuove puntate rivelano che l’hotel Fürstenhof sarà molto movimentato. Molti saranno coloro che vivranno momenti di tensione per Werner che avrà un malore e perderà i sensi.

Tempesta d’Amore, trame e anticipazioni dal 10 al 16 aprile 2021: Werner verrà soccorso da Valentina

Valentina giungerà per prima a soccorrere Werner e chiamerà Michael. I due decideranno di ricoverarlo in clinica per accertarsi che vada tutto bene.

Tim e Franzi sono, intanto, insieme nel bosco. La giovane ragazza si addormenterà e sognerà, ancora un’altra volta di ballare con lui. Nel sogno attuale, però, Tim le rivelerà il suo desiderio di danzare con lei per tutta la notte.

Nel sogno il ragazzo dirà di amarla e Franzi parlerà mentre sta dormendo. Tim le sarà vicino e sentirà ogni parola. Grande sarà il suo stupore per la scoperta dell’amore della promessa sposa di Steffen.

Tim ricambia i sentimenti di Franzi

Tim ripenserà più volte alle parole uscite dalla bocca di Franzi, mentre era tra le braccia di Morfeo e sognava. Egli capirà di provare ancora amore per lei.

Quindi si confronterà con Amelie e le confesserà la fine della loro storia. In seguito rivelerà a Franzi di amarla ancora. La giovane, però, sembrerà non avere alcuna intenzione di tornare sui suoi passi.

Ella ha ribadito di non essere innamorata di lui, mentre è pronta a sposare Steffen. La madre del giovane farà recapitare al figlio, attraverso la posta un pacco, contenente il suo abito da sposa indossato alle nozze con Dirk.

Seline salverà Ariane dall’aggressione di Robert e la accompagnerà da Michael. Il medico si assicurerà che la donna non ha subito alcun danno e può tornare al Fürstenhof.

Robert e Werner verranno cacciati dall’hotel, che sarà, in seguito svuotato per permettere i lavori di rinnovamento dell’impianto elettrico.

Michael avrà un altro amore?

Rosalie non sarà in grado di nascondere ciò che prova per Michael e il dottore saprà così di essere amato dalla giovane. Alla scoperta, non prevista, egli balbetterà solo un ringraziamento.

Così mentre Rosalie si infurierà, Cornelia e Robert la inviteranno a prendere parte a una gita sul fiume organizzata dall’uomo per i dipendenti.

Rosalie, delusa, non penserà che il medico potrebbe avere risposto in quel modo alla sua dichiarazione, perché inaspettata. Conosceremo come la storia si evolverà dalle prossime anticipazioni di Tempesta d’amore, a presto!

