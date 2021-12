Ecco chi è Giammarco Sicuro – Età – Carriera e Vita privata del giornalista

Giammarco Sicuro è un noto giornalista, noto soprattutto per il lavoro che da anni svolge in Rai. È nato il 25 gennaio 1983 a Montevarchi, Arezzo.

Appassionato di giornalismo diventa un giornalista professionista del 2008. In passato ha lavorato al Tgr Toscana, poi è approdato in Rai, si occupa di esteri al Tg2. Da ragazzo ha conseguito la laurea a Firenze in Scienze Politiche, dopodiché ha frequentato a Urbino la scuola di Giornalismo che gli ha permesso di partecipare al concorso in Rai.

Parlare di esteri per Giammarco Sicuro non è solo un lavoro ma anche una grande passione, sul suo profilo Instagram pubblica spesso scatti di città e paesaggi. Nel corso della sua lunga carriera ha trattato in Rai molti importanti avvenimenti come il terremoto di Amatrice, gli attentati dell’Isis a Londra, i gilet gialli a Parigi, l’alluvione di Genova, la pandemia in Spagna e molto altro ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, il giornalista è sempre stato molto riservato, preferisce infatti mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip. Ad oggi non è noto se sia single o impegnato sentimentalmente. Giammarco Sicuro sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi venerdì 10 dicembre su Rai Uno. Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui