Chi è il marito di Carolina Benvenga? Cosa sappiamo della sua vita privata

Carolina Benvenga, 32 anni tra un mese, è una conduttrice televisiva e attrice italiana piuttosto apprezzata dal pubblico. I telespettatori hanno potuto seguirla lo scorso anno, quando tenne assieme ad Armando Traverso un programma di informazione sul Covid-19, Diario di Casa (Il coronavirus spiegato ai bambini), in onda prima su Rai 1 e poi su Rai 2.

In passato ha condotto programmi per bambini su Rai Yoyo e Rai Gulp, come La Posta di Yoyò, Tiggì Gulp, La TV Ribelle e Gulp Girl. E’ comparsa anche sul grande schermo, precisamente in due film, Tickets e Una Canzone per Te. L’abbiamo poi vista anche in alcune serie TV, come I Liceali, Zodiaco, Nebbie e Delitti 2, La Luna e il Lago e Anna e i Cinque 2.

Carolina è anche una cantautrice musicale: nel 2019 è uscito il suo primo album, un progetto musicale di baby dance per YouTube kids, intitolato Carolina e Topo Tip – Balla con noi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Carolina Benvenga non ama pubblicare aspetti personali sul suo profilo Instagram (dove è seguita da oltre 90.000 follower). Tuttavia, sappiamo che la conduttrice ha sposato suo marito Valerio Aniballi il 18 giugno 2016. Il volto noto della Rai per bambini e ragazzi ha rivelato che il giorno del suo matrimonio è stato il migliore della sua vita.

