Amici 2021, Carolyn Smith critica duramente Martina Miliddi: “Errori tecnici e fuori ritmo”

La giudice di Ballando è intervenuta per esprimere il suo parere sulle performance di Martina Miliddi ad Amici 2021: ecco le sue parole

Durante la puntata di sabato 10 aprile di Amici 2021, le ballerine Martina e Serena hanno affrontato una sfida su un pezzo in latino americano. La prima è più vantaggiata rispetto alla seconda, poiché studia quel genere di danza da ben 16 anni. Nonostante ciò, il pubblico telespettatore ha trovato molto più brava la Marchese rispetto alla Miliddi. Stesso è stato espresso da Carolyn Smith, giudice di Ballando con le stelle, che ha fatto il suo intervento su Instagram sotto ad un post.

“Non voglio offendere per nessuno motivo, ma qui abbiamo una che ha studiato tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere!” ha esordito così la giudice di Ballando. “E vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto a Serena che non ha mai fatto i latini, con una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibile”, ha poi continuato paragonando le due performance.

Infine, Carolyn ha sottolineato con grande dispiacere che i veri ballerini latini risultano sempre sottostimati, nonostante ad Amici ci sia la presenza di due talentuosi come Umberto Gaudino e Francesca Tocca tra i professionisti di oggi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui