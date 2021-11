Chi è Simone Casadei, il protagonista de Il Collegio con tanti hater?

Ecco chi è Simone Casadei, il protagonista della nuova edizione de Il Collegio

Simone Casadei fa parte del cast della nuova edizione de Il Collegio, programma in onda su Rai Due. Il giovane ragazzo vive a Coriano, in provincia di Rimini, ha 16 anni.

Nonostante sia molto giovane, è apparso molto sicuro di sé nel video di presentazione. Ha poi rivelato che il suo rapporto con la scuola non è dei migliori, tra le varie cose ha detto: “La mia vita è fatta di moto, famiglia e fare casino con gli amici. Chi ha tempo per la scuola?“.

Simone Casadei non dà molto peso e importanza alla scuola, è stato sospeso per ben tre volte e ha ricevuto nove note. Lo hanno bocciato ma tutto ciò non sembra importargli. Per quanto riguarda la sua vita privata al momento il giovane 16enne non sembra essere impegnato sentimentalmente, ha però chiaramente detto che fare colpo sulle ragazze gli piace molto. Lui stesso ha detto: “Quando vado in moto ci sono le ragazzine che mi guardano. Dà sempre una bella soddisfazione. Le ragazze le scelgo. Come quando vai a prendere le ciliegie dall’albero. Faccio innamorare le ragazze.”

A Il Collegio gli studenti hanno cambiato totalmente le loro abitudini e il loro stile di vita. Ambientato nel 1977 i venti partecipanti non possono utilizzare né i cellulari né i social network perché in quegli anni non esistevano ancora.

Simone Casadei con il suo modo di fare sta conquistando molti telespettatori, anche le critiche però sono davvero tante. C’è infatti chi pensa che il suo atteggiamento sia spocchioso e maleducato. Intanto, nonostante i suoi hater sul web siano davvero tanti, il suo seguito sui social continua a crescere. Ad oggi è seguito da quasi 65mila follower sul suo profilo Instagram.

Sara Fonte

