Chi è Marco De Angelis, il compagno di Claudia Pandolfi?

Ecco chi è Marco De Angelis, il compagno della famosa attrice Claudia Pandolfi

Marco De Angelis è un produttore, noto anche per essere il compagno della famosa attrice Claudia Pandolfi. Non sono molte le informazioni che si conoscono su di lui, sappiamo però che è più giovane della compagna di 9 anni, è nato nel 1983.

De Angelis è il responsabile della Dap De Angelis Group, società di produzione che si occupa di lungometraggi e fiction. Tra i suoi lavori troviamo La mossa del pinguino, Tarda estate, Non c’è campo, Baby e altri ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, il produttore è sempre stato molto riservato, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip. Dal 2014 è impegnato sentimentalmente con l’attrice Claudia Pandolfi, dal loro amore nel 2016 è nato il figlio Tito.

In una passata ospitata a Verissimo l’attrice ha fatto sapere che lei e il compagno non hanno al momento intenzione di convolare a nozze. Ha poi raccontato: “Ci siamo sposati a Barcellona con uno per strada che ha detto di essere un sacerdote di non so quale religione… Ci ha messo delle cose in testa, ha unito le nostre mani e ci ha resi marito e moglie. Per me ha avuto molta importanza!

Claudia Pandolfi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi giovedì 11 novembre su Rai Uno.

Sara Fonte

