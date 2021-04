Oroscopo di Paolo Fox dal 12 al 18 aprile: previsioni della settimana

Oroscopo settimanale? Non può mancare ik nostro appuntamento con le previsioni di Paolo Fox.

Ariete

Per gli Ariete, Venere è uscita dal segno. Se non è accaduto nulla in amore, vuol dire che non sei pronto ad aprirti a nuove emozioni. Ti consigliamo ugualmente di aprire gli occhi e di approcciarti ad una persona nata sotto il segno del Leone o Sagittario.

Circa il lavoro, la situazione è positiva, in particolare per chi opera in proprio. Mercurio e la Luna stanno passando nel tuo segno e potrebbero fornirti creatività.

Toro

Per i Toro, Venere torna nel segno a favorire i sentimenti. Non ti far pregare da chi ti vuole ma lanciati nelle nuove esperienze. Le stelle favoriscono gli incontri.

Anche nel lavoro, Venere è nel tuo segno: sei creativo ma evita di fare investimenti azzardati. Novità potrebbero arrivare entro fine mese, riceverai anche un compenso inaspettato.

Gemelli

Per i Gemelli, Venere sta per entrare nel segno. Momenti propizi in arrivo in amore, anche per i single. Giovedì la Luna nel segn, ti renderà tutto più facile.

Nel lavoro rivedi i tuoi progetti e approfitta del farro che Giove e Saturno sono dalla tua parte. Forse quest’estate arriveranno anche delle novità. E’ meglio darsi da fare nel weekend.

Cancro

Per chi ha vissuto brutti momenti qualche giorno fa è acqua passata. In amore devi fare con calma dopo aver chiuso una storia sei in cerca di una novità.

Nel lavoro, a maggio potrebbe esserci la possibilità di fare una scelta importante. Stai anche riflettendo se cambiare lavoro. Non temere comunque: l’ultima settimana di questo mese sarà positiva.

Leone

Molte polemiche in amore, per te che cerchi attenzioni e vivi solo incomprensioni. Forse, non ti interessa nemmeno di chiarire.

Nel lavoro, andranno in porto dei progetti, ma da un punto di vista economico non stai per nulla messo bene. In vista della fine del mese, arriveranno giornate in cui dovrai lavorare tanto e andare avanti!

Vergine

Il periodo è ottimo per i Vergine, che in amore sono idilliaci. Potrebbe essrci all’orizzonte un incontro speciale con queste stelle che sono dalla tua parte. Buttati e tenta di tutto se sei single da molto.

Nel lavoro i problemi stanno per risolversi. C’è una bella creatività e potrai contare su una situazione astrologica positiva!

Bilancia

In questi giorni i Bilancia hanno poca energia. Evita però di esere critico e aggressivo. Devi provare a superare una storia finita e prova a fare nuove conoscenze. Favoriti i nuovi incontri nel weekend.

Per il lavoro, nelle prossime settimane ci saranno nuovi accordi: non sembri del tutto soddisfatto, ma fatti forza.

Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione, Venere è in opposizione e ti rende difficile approcciarti all’altro sesso.

Nel lavoro, fai attenzione perchè a mettere negativamente lo zampino ci sono Giove e Saturno. Pensaci bene prima di iniziare una causa, mentre chi è in attesa di una somma dovrà pazientare ancora.

Sagittario

I Sagittario si stanno rinforzando, reduci da qualche bella emozione di inizio aprile. Tutto scorre nel modo giusto e non vedi lora che l’estate arrivi.

Nel lavoro dovresti fare qualcosa di più per te e per altri. Se sei titolare di un’impresa prodigati per glj altri. Ma c’è di più. I progetti nati a settembre si concluderanno in modo positivo!

Capricorno

Per i Capricorno, Venere è nuovamente favorevole e positivizza l’amore. Intriganti i flirt con Scorpione o Pesci, Tieni d’occhio i nuovi incontri.

Per il lavoro, ci saranno novità solo a fine mese. Ora, dopo un periodo di crisi, si può ripartire anche se c’è la paura.

Acquario

Non è un buon momento per tem che vorresti amare ma non sai accettare vincoli. Se già sei in coppia ricorda che ogni tanto si vive anche di compromessi, e di rinunce. E’ difficile per te, ma evita polemiche.

Nel lavoro gli investimenti daranno i loro frutti: fai solo attenzione a ciò che fai. Pensa bene se devi sottoscrivere un accordo, c’è anche chi dovrà annullare o ritardare un pagamento.

Pesci

Se sei in cerca d’amore, potrebbe essere ottimo questo momento. Si potrebbero verificare incontri positivi martedì e il fine settimana sarà molto promettente: evita solo di rimanere incastrato con persone complesse.

Nel lavoro, sei in ripartenza. Occhio al weekend: favoriti i nuovi incontri, buone le idee.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui