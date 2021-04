Beautiful trame dal 17 al 23 aprile 2021: Sally avrà problemi di Salute?

Wyatt deciderà di tornare con Flo e Sally si scoraggerà al punto da non avere più alcuna certezza. La giovane avrà una forte crisi che dovrà ricorrere a un medico

In Beautiful ci saranno tensioni, durante la prossima settimana di programmazione, che metteranno in ansia e preoccuperanno i vari protagonisti.

La decisione di Wyatt di rimettersi insieme a Flo, avranno serie ripercussioni su Sally. Le trame relative alle puntate dal 17 al 23 aprile 2021 mostrano che la giovane, non solo diverrà insicura e incapace di adempiere al proprio lavoro ma, la delusione la farà preoccupare al punto di dover sottoporsi, con una certa urgenza a varie visite mediche.

Beautiful anticipazioni e trame puntate settimana dal 17 al 23 aprile 2021

Durante la prossima settimana e, precisamente dal 17 al 23 aprile 2021, sarà evidente in Beautiful quanto Sally sia emotivamente fragile. Wyatt si riavvicinerà ancora a Flo e anche Steffy si renderà conto di quanto l’amica stia soffrendo. Non solo, la sorella di Thomas noterà che suo padre starà troppo vicino a Shauna.

Ridge sconvolgerà ulteriormente la Forrester, rivelandole di avere dato un bacio alla madre di Flo.Sally, in seguito alla dolorosa relazione e alla fine con Wyatt, soffrirà di uno strano tremore alle mani.

Solo, in quel momento il giovane capirà di avere esagerato con lo stress inferto alla Fulton junior e ne parlerà con Katie. Naturalmente non mancheranno gli scontri e le minacce per Wyatt, aumenterà ulteriormente il dolore.

Sally tesa in amore e nel lavoro

Eric farà, o almeno proverà a fare da paciere, mentre Ridge dirà a Brooke di essere lui il colpevole e non Quinn. La Logan gli crederà? Torneranno i nostri protagonisti a un’esistenza tranquilla e le acque si calmeranno?

Wyatt non vorrà più stare con Sally e sosterrà che la giovane è sempre più presa da Liam. Inoltre, parlando con il fratello, gli confesserà di avere amato sempre Flo.

Sally starà male e la sua tranquillità sarà solo un ricordo. Senza Wyatt si troverà a dover affrontare situazioni stressanti alla Forrester. La giovane, alla fine, deciderà di recarsi da un medico. In clinica incontrerà Katie che si offrirà di starle accanto per aiutarla a stare meglio.

Sally supererà queste difficili prove? Di certo non sarà facile, vista la fragilità emotiva della giovane!

