Cotto e Mangiato 4ocetta 12 aprile 2021: tartellette di caponata

Tartellette di caponata oggi a Cotto e Mangiato. Ecco la ricetta

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

Zucchine

Melanzane

Sedano

Cipolle

Ceci

Pasta sfoglia

Passata di pomodoro

Pinoli

Capperi

Procedimento

Fare delle formine e adagiarle in piccole tortierine monodose. Adagiare i ceci e mettere a cuocere in forno. Intanto friggi prima le zucchine e poi le melanzane. In una padella mettere a soffriggere cipolla e olio poi aggiungere il sedano e dunque il pomodoro. Infine versare zucchine e melanzane, pinoli e capperi e cuocere insieme una decina di minuti mettendo anche un po’ di aceto bianco e un pizzico di zucchero. Versare nei cestini di pasta sfoglia e mangiare

