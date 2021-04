Chi è Sabina Guzzanti? Età, carriera e vita privata dell’attrice e comica

Ecco chi è Sabina Guzzanti, età – carriera e vita privata della nota attrice e comica

Sabina Guzzanti è una nota attrice, comica e imitatrice. Tra i suoi ruoli anche quelli di autrice e conduttrice televisiva.

La comica e attrice è nata nel 1963 a Roma, sin da quando era molto giovane manifestò il suo grande talento come comica e la sua passione per la recitazione. Dopo aver conseguito il diploma al liceo Orazio di Roma studiò all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’amico”.

All’Accademia sviluppa il suo talento di comica e si specializza nella parodia satirica. La sua partecipazione nel 1987 al programma di Enzo Trapani, Profittamente non stop, non la fece passare inosservata in televisione.

Sabina Guzzanti fu scelta poco dopo per partecipare a La TV delle ragazze, programma condotto da Serena Dandini dove conquistò grande successo. Le sue imitazioni di Moana Pozzi, Silvio Berlusconi e Massimo D’Alema divennero subito virali.

La Guazzanti intraprese poi anche la carriera di attrice. Esordì al cinema nel film I Cammelli, si dedicò poi alla sua più grande passione: il teatro. Nel 2015 l’attrice e comica ha realizzato una webserie satirica, dove interpretava alcuni personaggi che criticavano lo stato di salute in Italia del mondo dell’informazione.

Sabina Guzzanti è tornata in televisione nel 2018 nel revival de La TV delle ragazze. Negli ultimi anni si sta dedicando al suo debutto come regista cinematografica. Ha anche scritto un romanzo distopico.

Per quanto riguarda la sua vita privata l’attrice e comica è impegnata sentimentalmente con il noto attore, regista e scrittore David Riondino, i due non hanno figli.

Sabina Guzzanti sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 12 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

