I Soprano: muore oggi Joseph Siravo, Johnny Soprano nella serie TV di HBO, a soli 64 anni. Soffriva di cancro, il saluto dai social

Brutte notizie per chi ama le serie Tv di HBO. Purtroppo, è morto uno dei volti più noti de I Soprano, la serie Tv sulla mafia del canale televisivo americano.

Infatti, è venuto a mancare Joseph Siravo, che nella serie interpretava il ruolo del padre di Tony Soprano, Johnny.

Joseph Siravo è morto per le conseguenze del cancro a 64 anni. Da anni, stava combattendo con questa difficile malattia.

L’attore e collega Garry Pastore ha salutato così su Instagram il suo amico.

Era un vero gentiluomo e come ben sai è difficile trovare quel legame reciproco e sincerità. Recitare è sempre stata una passione e trovare veri amici che ti sollevano e ti sostengono è spesso difficile. Garry Pastore, ricordando Joseph Siravo

Siravo aveva studiato alla Tisch School of the Arts e alla Stanford University di New York prima di iniziare la carriera di attore. Il grande pubblico lo conosce nel 1993, quando ha una piccola parte in Carlito’s Way, con Al Pacino e Sean Penn.

Partecipa anche a un episodio della mitica serie Law & Order nel 1997.

