Isola dei famosi 2021, la puntata di giovedì 15 aprile sarà registrata: ecco il motivo

La puntata di giovedì 15 aprile dell’Isola dei famosi 2021 non andrà in onda, ma sarà registrata: ecco la spiegazione

L’appuntamento del 15 aprile de L’isola dei famosi 2021 sarà registrato per la prima volta in 15 anni di reality show. Quando Ilary Blasi ha annunciato che lo stop del televoto sarà dato alle 16:30 di giovedì durante la striscia pomeridiana su Canale 5, ha fatto emergere qualche dubbio riguardo la messa in onda.

Il reality quindi non sarà in diretta, ma registrato. Per quale motivo? Nella stessa puntata andrà in onda sempre dall’Honduras, la versione spagnola del programma, Supervivientes, e dunque la Palapa non potrà essere usata dai naufraghi dell’edizione italiana. La padrona di casa ha deciso di registrare alle ore 18, lasciando la possibilità al reality spagnolo di iniziare alle ore 22. In questa modalità, verranno tagliati tempi morti per dare dinamicità alla puntata.

Insomma, come sarà l’esito finale di questo nuovo esperimento? Chissà, nel frattempo si spera che non ci siano spoiler sull’eliminato e sulle dinamiche.

La puntata di giovedì sarà registrata. Nel montaggio toglieranno tutti i tempi morti. Linea al Tg5 Notte alle 22:25 ? #isola — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) April 12, 2021

