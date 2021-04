Alfonso Signorini sarà conduttore del GF Vip 6: svelato probabile primo concorrente

Il Grande Fratello Vip 6 si farà e sarà condotto da Alfonso Signorini: già rivelato un possibile concorrente

Alfonso Signorini sarà al timone del Grande Fratello Vip 6. La notizia è stata confermata dallo stesso conduttore nel programma Punto Z condotto dall’ex gieffino Tommaso Zorzi. Il presentatore ha inoltre rivelato il primo nome che potrebbe entrare a far parte del cast di concorrenti.

“La macchina del Grande Fratello Vip si è già messa in moto per la prossima edizione. Abbiamo già fatto le prime riunioni, dobbiamo pensare prossimo al cast”, ha esordito così Alfonso, informando il padrone di casa e i telespettatori. “Il primo nome te lo faccio io. Voglio a tutti i costi tua sorella Gaia Zorzi. Lei secondo me sarà un nuovo Zorzi, un Tommaso 2.1″, ha poi dichiarato il direttore del settimanale Chi. Zorzi ha spiegato che metterà buona parola con sorella Gaia, ma a differenza delle altre volte che si era mostrato un po’ contrario, in questa occasione ci potrebbero buone possibilità che accetti.

Quando inizierà il Grande Fratello Vip 6?

Il Grande Fratello Vip 6 partirà sicuramente a fine 2021, molto probabilmente nella stagione televisiva invernale. Per ora, non si sa con certezza sulla data d’inizio precisa, quindi non rimane che attendere le prossime indiscrezioni

