Can Yaman sparisce dai social: ecco quali potrebbero essere i motivi

L’attore Can Yaman ha disattivato il suo profilo Instagram, lasciando i suoi fan in ansia: le probabili motivazioni

Can Yaman è sparito dai tutti i social. Un notizia che ha lasciato i suoi numerosi fan di stucco, poiché non si aspettavano un gesto simile. Però, non è nuovo a disattivare i social: infatti, circa un mese fa, l’attore turco ha deciso di chiudere il suo profilo Twitter. Ieri, l’attore di Daydreamer ha cancellato il suo account Instagram. Per quale motivo?

Pare che l’attore abbia preso questa decisione in seguito a numerosi attacchi ricevuti da haters, che non credono affatto alla sua storia d’amore con la giornalista Diletta Leotta. Gli stessi hanno inoltre accusato i due di aver creato questa relazione a tavolino per visibilità. Il bel trentunenne però ha assicurato di amare sul serio Diletta, tanto che le avrebbe fatto una proposta di matrimonio.

Non è escluso che l’account dell’attore sia stato hackerato. A quanto pare, però, Can non ha rilasciato alcuna spiegazione a riguardo. Rimane invece attivo l’account della Leotta, che conta quasi 8 milioni di seguaci. Anche la giornalista ha preferito il silenzio in merito alla vicenda.

Secondo il blogger e influencer Amedeo Venza, pare che si tratti semplicemente di una nuova mossa di marketing. Sarà davvero così? Chissà, ultimamente Can è in preparazione per girare la nuova serie tv, Sandokan con Alessandro Preziosi e Luca Argentero.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui