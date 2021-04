Ecco chi è Chiara Russo, età – carriera e vita privata dell’attrice de Il Paradiso delle Signore

Chiara Russo è una giovane attrice, divenuta nota soprattutto grazie alla soap opera Il paradiso delle signore, dove dal 2020 interpreta il ruolo di Maria Puglisi.

L’attrice è nata il 3 settembre 1994 a Palermo, manifestò la sua grande passione per la recitazione sin da quando era solo una bambina. Capì con certezza di voler realizzare il suo sogno di diventare un’attrice durante il pellegrinaggio del Cammino di Santiago in Spagna. Dopo quella incredibile esperienza decise di lasciare Palermo per trasferirsi a Roma e provare a farsi spazio nel mondo della recitazione.

Oltre a Il Paradiso delle Signore Chiara Russo ha recitato anche in altre serie come Il Cacciatore e Il Cacciatore 2. Con il tempo sta dimostrando il suo grande talento diventando sempre più nota e apprezzata.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, non è noto se l’attrice sia estremamente riservata o se sia single.

Chiara Russo sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 15 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

