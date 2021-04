Cotto e Mangiato ricetta del 15 aprile 2021: ricciola ai peperoni

Ricciola con peperoni oggi a Cotto e Mangiato. Ecco come si prepara.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

Riccola

Peperoni

Granella di pistacchi

Olive nere

Procedimento

Cuocere in forno il peperone tagliato a metà e pulito. Dunque spellarlo. In una padella soffriggere olio e aglio poi aggiungere la ricciola e infine i peperoni. Sfumare con vino bianco e aggiungere le olive quindi cuocere tutto insieme una ventina di minuti per lato (per la ricciola). Impiattare insieme decorando la ricciola con della granella di pistacchio.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui