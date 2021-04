Ecco chi è Ilaria Rossi, età – carriera e vita privata dell’attrice de Il Paradiso delle Signore

Ilaria Rossi è una giovane attrice, divenuta nota soprattutto grazie alla soap opera Il paradiso delle signore, dove interpreta il ruolo di Gabriella Rossi.

L’attrice è nata a Firenze nel 1993, da bambina la sua più grande passione era il calcio. Per molti anni ha infatti giocato a calcio in una squadra della sua città nei ruoli di centrocampista e attaccante. Con il passare degli anni ha iniziato a manifestare una grande passione anche per la recitazione.

Per cercare di farsi spazio nel mondo della recitazione Ilaria Rossi ha lasciato Firenze all’età di 18 anni e si è trasferita a Roma per frequentare l’Accademia di recitazione Link Academy, diretta da Alessandro Preziosi.

Dopo aver conseguito il diploma all’Accademia l’attrice ha recitato in varie e note serie tv come Il Bello delle Donne e Tutto Può Succedere. Ha recitato anche nella docu-fiction Vita di Leonardo Da Vinci. A farle conquistare maggiore successo è stato però il ruolo di Gabriella Rossi nella soap opera Il Paradiso delle Signore.

Ilaria Rossi ha avuto anche la grande opportunità di recitare in una produzione internazionale interpretata e diretta dal famoso attore George Clooney, Catch 22.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, l’attrice è sempre stata molto riservata, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori.

Ilaria Rossi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 15 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

