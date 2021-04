Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni dal 19 al 23 aprile 2021: nuovi problemi per Can e Sanem

Grazie alle anticipazioni di Daydreamer – Le ali del sogno, relative alle puntate dal 19 al 23 aprile 2021, scopriamo che per Can e Sanem non tutto andrà liscio, sebbene la coppia stia attraversando un bel momento, che accadrà?

Daydreamer – Le ali del sogno: i genitori di Sanem sono in pensiero per la figlia

Come sappiamo, Leyla ed Emre hanno affrontato molti problemi e avuto altrettante preoccupazioni. Sia la nuova attività, che la salute di Nihat li ha fatti stare in ansia.

Nihat, dopo il malore, non vuole seguire la dieta prescrittagli contro il colesterolo alto. Leyla ha trovato un insegnante di musica, Emre non lo ha voluto, per gelosia, pensando che si sia invaghito della moglie.

Il padre di Sanem, poi, ha scoperto che la figlia si è recata in un locale con Can, per un incontro di lavoro. L’uomo non è stato felice di questo e le ha fatto molte chiamate. Sanem era sempre con Can, mentre il padre telefonava.

Sanem e il bel fotografo, ora vanno d’amore e d’accordo. Can avrebbe proposto al’amata di partire insieme, per dimenticare i problemi in ufficio. I due avrebbero raggiunto la meta, veleggiando insieme verso le Galapagos.

Trame episodi dal 19 al 23 aprile 2021: Sanem sarà entusiasta dell’idea di Can

L’idea avuta dall’amato renderà felice Sanem, non la penseranno ugualmente i suoi genitori. Questi ultimi lo faranno capire apertamente e temeranno che la figlia possa stare male ancora e soffrire.

La giovane, però, vorrà seguire il suo amore e vivere con lui felicemente. Sanem, prima della partenza, vorrà imparare a navigare. Can le insegnerà e insieme studieranno ogni termine nautico e qualche concetto di navigazione.

Can e Sanem, durante il giorno in cui dovranno partire, chiameranno tutti gli amici per festeggiare. Al party mancheranno i genitori di Sanem, sempre contrari alla decisione presa dalla figlia. La giovane, naturalmente rimarrà delusa.

Can deciderà di portare l’amata dai suoi genitori e spererà in una riconciliazione. Non sarà così e ci saranno altri imprevisti che si abbatteranno sui due innamorati.

Can avrà un incidente e perderà la memoria, non ricordandosi nemmeno di Sanem. Che accadrà ancora? Lo sapremo presto con altre anticipazioni.

