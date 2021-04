Tempesta d’Amore, puntate dal 17 al 23 aprile 2021: Ariane verrà smascherata

Eccoci con nuove anticipazioni sulle puntate di Tempesta d’amore dal 17 al 23 aprile 2021. L’hotel Fürstenhof verrà salvato, dopo che Franzi e Tim riusciranno e neutralizzare la bomba, Christoph riuscirà a scoprire il piano per far esplodere l’hotel. Chi potrebbe essere l’organizzatore di un disastro così grande, se non Ariane?

Tempesta d’Amore, puntate dal 17 al 23 aprile 2021: Tim ricoverato all’ospedale

Tim riuscirà a disinnescare l’ordigno che avrebbe distrutto il famoso hotel Fürstenhof. Subito dopo vverrà ricoverato in ospedale. Franzi deciderà di non lasciarlo da solo. Steffen diverrà sempre più geloso. Ariane non avrà modo di evitare gli interrogatori della polizia. Il suo legale, però, riuscirà a convincere tutti che la ragazza è innocente.

Franzi rimarrà molto scossa dal pericolo che tutti hanno corso mentre si cercava di disinnescare l’ordigno. La giovane dirà a Steffen di non avere più alcuna intenzione di recarsi in Danimarca per sposarsi ma sarebbe sua volontà aspettare ancora una quindicina di giorni, come avevano deciso.

Christoph con l’aiuto di Schultz riuscirà a trovare le tracce dei due complici di Ariane. Così scoprirà che sono in possesso di un video davvero compromettente. La donna stava spiegando il suo piano per far scoppiare l’hotel.

Un ricatto per l’albergatore

I complici di Ariane avrebbero ceduto il video all’albergatore, in cambio di mezzo milione di euro. Christoph riuscirà ad avere tra le mani la prova schiacciante e mostrerà il video ad Ariane. Dirà inoltre alla donna che per non consegnarlo alla polizia pretende la sua rinuncia alle sue azioni che verrebbero intestate a lui e a Werner.

Ariane dovrà, per forza cedere una buona parte delle sue quote, dirà anche di essere pronta a denunciare Robert. Quest’ultimo dovrà smetterla di mettersi contro di lei. Werner e Christoph si recheranno da un notaio impegnandosi al ritiro delle deposizioni fatte alle forze dell’ordine. Inoltre distruggeranno il video che mostra Ariane a letto con Willy. Ciascuno dei due riceverà il 20% delle azioni del Fürstenhof dalla donna.

Steffen sta nascondendo ciò che ha fatto

Steffen sta nascondendo di aver drogato Franzi pur di non perderla. Amelie rivelerà la verità davanti a Tim addolorato perchè Franzi preferisce Steffen a lui. Amelie rivelerà che Steffen è l’unico responsabile del sidro rovinato. A questo punto, Tim non gli rimarrà che affrontarlo e costringerlo a dire tutta la verità a Franzi. Steffen darà alla giovane un’altra versione dei fatti. Egli incolperà Amelie di aver drogato la sua fidanzata per gelosia. Franzi e Tim sembrano tornare vicini, la coppia farà l’amore sotto a unriparo, in mezzo al bosco.

Tempesta d’Amore: dove sarà finito André?

Nel frattempo Andrè è scomparso, Rosalie e Michael andranno a cercarlo. Rosalie scoprirà che egli è scomparso volontariamente e che sembra felice insieme ad una donna. Joell Wauters, scrittore di romanzi che trattano il mistero, giungerà al Fürstenhof.

Quale motivo lo avrà portato all’hotel? Lo sapremo presto, dalle anticipazioni tedesche di Tempesta d’amore!

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui