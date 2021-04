Una Vita trame 17 – 23 aprile 2021: Ursula e la farsa sulla morte di ‘Santiago’

Come già sappiamo, ad Acacias conosceremo un uomo che si spaccerà per il marito di Marcia, Santiago. Costui è in realtà morto e le trame dal 17 al 23 aprile 2021 mostrano che al nuovo arrivato verrà organizzata la stessa fine, sia pure per farsa. Genoveva apprenderà dal giornale, posto sulla sua scrivania, la triste notizia. La Salmeron non avrà alcun dubbio su chi ha progettato tutto, scendiamo nei particolari.

Una Vita anticipazioni e trame, puntate dal 17 al 23 aprile 2021: le ricerche del commissario Mendez

Il commissario Mendez s’incaricherà delle indagini sul decesso dell’uomo e chiederà a Marcia il motivo per cui qualche giorno prima ci sia stato un litigio tra lui e Felipe.

Naturalmente anche l’avvocato verrà convocato per deporre, mentre si recava al commissariato, un’auto lo investirà ed egli finirà all’ospedale. L’Halvarez si riprenderà, ma sarà tenuto in osservazione.

Accanto a lui ci sarà Genoveva. Margarita, nel frattempo, farà il possibile per insinuare in Bellita l’idea che il marito la tradisca.

Un lavoro importante per Josè

Josè verrà contattato da Edgar, si tratta di un produttore e regista americano che gli offrirà una parte. Bellita crederà anche ad Arantxa, che deve sorvegliare Josè, per ordine della sua datrice di lavoro.

Josè abbraccerà Esther e la domestica fraintenderà il gesto. Bellita e il marito litigheranno, sempre più spesso. La donna è ormai convinta che Josè la tradisca con Esther.

Jacinto e Marcelina rifletteranno sul messaggio della zia Anita, si convinceranno che la donna abbia voluto dire a loro il numero vincente della lotteria.

A caccia del biglietto vincente

La coppia si metterà quindi a cercare il biglietto fortunato. Jacinto ne acquisterà uno e Marcelina chiederà che la somma eventualmente vinta, venga divisa in tre parti uguali, Casilda però protesterà.

Maite insisterà per cercare di convincere Felicia a permettere alla figlia di frequentare la scuola di Belle Arti. La donna, però non ne vorrà sapere, Camino farà pace con sua madre e la rassicurerà.

La donna non si lascerà ingannare e si recherà a parlare con Maite. La incolperà di causare malumore nella figlia e la pittrice deciderà quindi di lasciare Acacias.

Il falso Santiago non è morto e finirà in prigione. Marcia mentirà e verrà convinta a fornirgli un alibi. Andrade riceverà la visita in carcere di una dama di carità.

Mendez riferirà l’accaduto a Genoveva e Felipe, la Salmeron penserà subito a Ursula. Genoveva convocherà Ursula, che si presenterà vestita da suora, e le offrirà parecchio denaro purchè lasci Acacias. La Dicenta, però, rifiuterà.

Presto sapremo quale sarà il modo in cui la Dicenta si vendicherà di Genoveva, non mancate alle prossime anticipazioni.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui