Domenica Live, Akash Kumar sulle insinuazioni sull’intervento del cambio colore degli occhi: “Invidia”

Nella puntata del 18 aprile di Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, è stato ospite Akash Kumar. L’ex naufrago dell’Isola dei famosi ha replicato alle accuse, secondo le quali avrebbe fatto ricorso a qualche intervento in Marocco per cambiare il colore dei suoi occhi da neri ad azzurri. Akash ha spiegato che tali insinuazioni sarebbero alquanto infondate, poiché ha dichiarato di non essere mai stato in Marocco, mostrando il suo passaporto.

La padrona di casa ha mostrato una fotografia che ritrae il modello con gli occhi scuri “L’occhio chiaro si vede, è stato scurito con photoshop”, ha replicato Akash, alzandosi dalla poltrona. A quel punto, Barbara ha mostrato delle foto di un bambino indiano con gli occhi azzurri e ha chiesto: “Quello sei tu?”. Il modello classe 1991 ha risposto: “Sì quello sono io”. Dopodiché, la D’Urso ha riferito al ragazzo di aver ricevuto una testimonianza di una signora della provincia di Verona, che sostiene di conoscerlo come “il ragazzo dagli occhi color ebano”. Akash ha replicato così: “Invidia”.

Poco più tardi, Barbara ha chiamato in collegamento Alex Belli, modello e attore che conosce bene Akash. “Tu hai detto che se ho fatto un intervento, lo devo dire. Tu mi fai scatti da quattro anni, sai che sono veri” ha dichiarato l’ex naufrago, attaccando Belli. “Non ci siamo sentiti a telefono fino all’altro giorno? Cosa ti ho detto? Ridi, scherza, ironizza. Anch’io ci sono passato”, ha replicato l’ex attore di Centovetrine.

