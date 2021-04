Andrea Chenier edizione 2017 in onda su RAI 5

La versione di Andrea Chenier che propone Rai 5, wper aprire la settimana risale al 2017. È lo spettacolo che ha inaugurato la stagione della Scala in quell’anno.

Il cast

Sul palco vedremo Yusif Eyvazov come protagonista, Anna Netrebko nel ruolo di Maddalena di Coigny, Luca Salsi nel ruolo di Gérard, Annalisa Stroppa nel ruolo di Mulatta Bersi e Mariana Pentcheva nel ruolo della Contessa di Coigny.

Trama

Divisa in quattro atti, la storia inizia durante una festa a casa della Contessa Coigny. Qui interviene anche Andrea Chenier, poeta del tempo.

Quest’opera è davvero encomiabile. Al termine di tanto lavoro per Umberto Giordano, realizzatore del libretto viene fuori questo melodramma eroico per eccellenza, spesso in verità spinto in palcoscenico verso atletismi vocali che finirono per alimentare gli immancabili equivoci in sede critica. Regia tv a cura di Patrizia Carmine e Barbara Pozzoni

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui