Una Vita anticipazioni, 26 aprile – 1 maggio 2021: Camino finge di amare un ragazzo

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate dal 26 aprile al 1 maggio 2021 svelano che Camino vorrà sapere da Maite il motivo della sua partenza. Questo sarà il motivo per cui la figlia di Felicia si recherà all’atelier di pittura. Le due donne emozionate finiranno per baciarsi con passione e la maestra inventerà un sistema per ritardare la partenza. I domestici non vinceranno alla lotteria e Arantxa parlerà e bacerà Cesareo, Jacinto raggiungerà, proprio in quel momento la soffitta e assisterà alla scena.

Bellita rimane a lungo incosciente e Maite promette a Camino di ritardare la partenza

Come sappiamo, Bellita è svenuta e rimarrà priva di sensi senza mostrare miglioramenti. Il medico le prescriverà un forte ricostituente e tutti noteranno la fragilità della giovane, preoccupandosi.

Maite, vedendo la sofferenza negli occhi di Camino, prometterà alla giovane che non l’avrebbe lasciata sola. Ella non sarebbe partita per Parigi, ad un patto: la sua allieva, figlia di Felicia avrebbe dovuto mostrare interesse per un ragazzo.

Felicia sta facendo il possibile infatti per trovare un bravo ragazzo che ami e sposi la figlia. Camino, dopo avere parlato con Maite asseconderà, almeno in apparenza la madre. Ad Augustina, intanto giungerà un biglietto misterioso e la donna lascerà Acacias frettolosamente, dicendo che la sorella si trovava in difficoltà. Felipe organizzerà una cenetta romantica per chiedere la mano alla Salmeron, riceverà però un rifiuto.

Marcia nutrirà forti sospetti su Santiago

Così, mentre Genoveva dirà all’avvocato di voler partire e recarsi all’estero, per vedere crescere il figlio da sola, Marcia sarà sempre più sospettosa su Santiago. La donna vedrà il presunto marito ‘redivivo’ parlare con Ursula, tira aria di vendetta e complicità? José, Cinta e Arantxa si preoccuperanno molto per la salute di Bellita.

Il medico dopo avere fatto degli esami del sangue, avvertirà la presenza di un referto strano che potrebbe essere molto grave. Marcelina accetterà l’aiuto di Servante e si farà estrarre il dente.

Jacinto e Casilda capiranno che la zia Anita voleva che partecipassero alla lotteria natalizia. La coppia nutrirà la speranza di diventare ricchi. Nel frattempo Camino incontrerà il primo pretendente che non verrà accettato dalla giovane.

Genoveva darà a Santiago un’ingente somma come anticipo

L’anticipo che la Salmeron darà a Santiago non sarà nulla, di fronte alla promessa che avrebbe ricevuto una somma molto più sostanziosa se avesse fatto quello che lei chiederà. Santiago non sarà convinto inizialmente, quasi sconvolto, ma accetterà.

Cesareo sospetterà che Camino frequenti ancora Maite di nascosto e andrà a casa della pittrice proprio mentre le due sono insieme. Bellita, intanto, non migliora e i Dominguez sono distrutti dal dolore. Cinta desidera annullare il proprio debutto e José Miguel sarà nuovamente assente a uno spettacolo. Inoltre non avviserà nessuno, Esther lo avvertirà che potrebbe perdere il lavoro nella compagnia.

Felipe non starà più con Marcia, chiederà di nuovo la mano a Genoveva, che accetterà. Andrade manderà Velasco a fare delle minacce alla donna, ella non si sta impegnando per boicottare il processo; il legale prezzolato la mette in guardia, ma lei non sembra intimorita. Marcia farà tante domande al suo presunto ‘sposo, capirà che Santiago mente e, dopo essere tornata dal tribunale accuserà il marito di essere un impostore.

Santiago mostrerà a Marcia i biglietti per Cuba, ma la ragazza insisterà nel voler sapere chi sia lui veramente. Mister Golden dirà a José Miguel che attenderà che sua moglie stia bene. Bellita sembrerà migliorare, Margarita verrà sorpresa da Emilio, mentre starà versando altro veleno nel tè.

Che accadrà ancora e Bellita guarirà?

