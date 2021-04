Beautiful anticipazioni e trame dal 25 aprile al 1 maggio 2021: la sconvolgente scoperta di Wyatt

Dal 25 aprile al 1 maggio 2021, Wyatt, in Beautiful, scoprirà una notizia terribile che che riguarda Sally. Il giovane Spencer sarà sconvolto negli episodi della prossima settimana. Di che si tratterà?

Beautiful anticipazioni puntate ultima settimana di aprile 2021: Sally ha una terribile malattia

Il mese di aprile 2021 non avrà un bell’epilogo per Beautiful. Sally, dal 25 aprile al 1 maggio 2021 soffrirà molto e con la donna anche chi le sta vicino.

Le trame della soap americana subiranno un grande cambiamento.

Da quando si scoprirà che Sally soffre di un male incurabile, accadrà di tutto e si dovranno prendere decisioni importanti. Ridge e Brooke, nel frattempo, si allontaneranno l’uno dall’altra.

La coppia ha di Thomas opinioni molto diverse e il figlio di Ridge farà il possibile perchè Douglas migliori la sua situazione. L’uomo provocherà una reazione del bambino, che possa convincere Hope a tornare insieme a lui.

Ricordiamo che gli episodi di Beautiful verranno trasmessi da Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13:45 circa, la domenica invece le puntate andranno in onda dalle 14:05 circa.

Che ci dobbiamo attendere negli episodi di Beautiful dal 25 aprile al 1 maggio 2021?

Domenica, 25 aprile 2021: Bill e Katie si avvicineranno sempre di più e sembrerà che i due tornino a essere una coppia. La Logan ha da poco subito un trapianto di rene e il magnate penserà che la donna sia pensierosa per questo motivo.

Lunedì, 26 aprile 2021: Sally, da tempo, soffre di problemi alla sua salute. Ciò che non avrebbe immaginato, sta purtroppo diventando realtà. Una malattia molto grave sta minacciando la sua vita e non c’è alcun modo di guarire. Wyatt cercherà di alleggerire il dolore delle Spectra che, per il bene di Sally, dovranno essere positive e guardare al futuro con fiducia. La giovane, però soffrirà terribilmente nel corpo e nell’animo.

Martedì, 27 aprile 2021: Flo, per lasciare tranquillo Wyatt, lo rassicura dicendo che c’è alcun problema se si dovrà attendere che la situazione di Sally vada per il meglio. Quinn e Shauna, all’oscuro di tutto, sognano il momento in cui le due famiglie si uniranno, grazie al matrimonio dei loro figli. Bill Spencer intanto sta nascondendo un mistero, di che si tratterà?

Mercoledì, 28 aprile 2021: Katie cercherà di stare vicino a Sally e di consolarla. Wyatt invece confiderà a suo padre e a Justin di quanto lo attanagli il senso di colpa verso la Spectra. Egli dirà a loro che non intende farla soffrire. Eppure, essere a conoscenza del malumore che la donna prova, per colpa sua, lo fa sta male.

Sally si confiderà con Katie

Giovedì, 29 aprile 2021: Sally verrà a conoscenza della gravità della sua malattia e non si sentirà di rimanere sola. La giovane racconterà ogni particolare a Katie, in cambio vorrà la sua promessa di non raccontarlo a nessuno. La Logan, invece, rivelerà la triste notizia a Bill che rimarrà sorpreso.

Venerdì, 30 aprile 2021: Thomas, intanto, non ha mai smesso di pensare a Hope e pianificherà la sua strategia. Egli bacerà Zoe, mentre il piccolo Douglas lo sta osservando. Il bambino avrà paura di perdere mamma Hope. Il piccolo, secondo il perfido Thomas, dovrebbe, in seguito, correre a raccontare tutto alla Logan, in modo che ne sia gelosa.

Sabato 1 maggio 2021: Katie, deciderà di raccontare ogni cosa a Wyatt e gli farà promettere di nascondere a Sally che lui conosce la verità. Intanto Brooke e Ridge cercheranno il modo di ritrovarsi. Thomas, senza saperlo, continuerà a tenerli lontani, anche se i due si amano.

