Chi è Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti?

Ecco chi è Francesca Vaccaro, nota soprattutto per essere la moglie di Carlo Conti

Francesca Vaccaro è una costumista televisiva e stilista, nota soprattutto per essere la moglie del famoso conduttore Carlo Conti.

La moglie del noto conduttore è nata nel 1972, sin da bambina ha manifestato la sua grande passione per la moda. Non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei, la donna è molto riservata.

Crescendo Francesca Vaccaro ha trasformato la sua passione per la moda nel suo lavoro. Ha conosciuto il marito proprio grazie al suo lavoro, dietro le quinte di Domenica In. In più occasioni il conduttore ha fatto sapere che tra loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Nemmeno sulla sua vita privata si sa molto, la costumista e stilista preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Sappiamo però che lei e Carlo Conti sono convolati a nozze nel 2012, da quel momento non si sono più separati. Dal loro amore è nato il figlio Matteo.

Sul suo profilo Instagram Francesca Vaccaro è molto attiva e seguita, ad oggi conta 23,4milioni di follower.

Carlo Conti sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 21 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

