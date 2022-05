Amici, ecco quali sono i cantanti che sono diventati più famosi

Il mondo dell’intrattenimento, al giorno d’oggi, è molto ampio e variegato, e offre la possibilità di individuare un elevatissimo numero di alternative. La tecnologia ha fatto passi in avanti da gigante, come dimostrato dai siti slot bonus, e ha permesso, ad esempio, di gustarsi i propri programmi tv preferiti direttamente sul proprio smartphone.

E tra i programmi che piacciono di più, in modo particolare tra i giovani, troviamo senza ombra di dubbio Amici. Il talent show creato da Maria De Filippi ha avuto un successo pazzesco nel corso degli ultimi anni e in ogni stagione è in grado di sfornare qualche elemento che poi si riesce a distinguere nel mondo dello spettacolare. Proviamo, quindi, a dare uno sguardo ai cantanti che sono stati lanciati da Amici e che hanno raccolto il maggior successo nel loro settore.

Emma Marrone, la perla di Maria De Filippi

Emma rappresenta, senza ombra di dubbio, la perfetta testimonianza di quello che la scuola di Amici ha in mente di fare. Fare in modo che questo percorso di crescita possa servire davvero per spiccare il volo e per avere successo in un mondo decisamente complesso e complicato, dove non manca di sicuro la competitività, come quello della musica.

Ebbene, Emma Marrone ha vinto l’edizione 2010 del talento show trasmesso su Canale 5 e, in men che non si dica, ha reso effettivamente molto riconoscibile il suo timbro graffiante, oltre che la sua capacità di dare un’anima a un’interpretazione a ogni sua performance sul palco. Non solo, dal momento che il percorso ad Amici ha messo in mostra anche un carattere molto forte, con un carisma fuori dal comune.

Il successo di Emma Marrone è testimoniato anche dal secondo posto al Festival di Sanremo del 2012, oltre che soprattutto dalla vittoria nell’edizione successiva, portando la canzone “Non è l’inferno”, che è diventato anche il suo singolo più venduto.

Alessandra Amoroso

In realtà, il primo posto sarebbe un ex aequo tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso, un’altra cantante che ha conosciuto il successo grazie al talent show di Amici. Nel 2009 ha vinto l’edizione di Amici, trionfando al televoto e poi portandosi a casa anche il premio della critica. Tutto merito del suo timbro decisamente sabbiato, oltre che delle sue capacità di interpretazione fuori dalla norma.

Una carriera, quella della Amoroso, che è continuata tra grandi successi e vendite di tutto rispetto. Alcuni suoi brani hanno portato in dote degli straordinari dischi di platino. Tra gli altri, troviamo “Amore puro”, “La mia storia con te” e “Senza nuvole”. Per il momento, è l’unica artista lanciata da un talent show ad aver esordito con ogni suo album in prima posizione nella classifica Fimi.

Marco Carta, Annalisa, Valerio Scanu e i The Kolors

Il successo di Marco Carta ad Amici nel 2008 è stato incredibile ed è stato probabilmente il primo artista della casa ad avere un impatto discografico così imponente. Il singolo “Ti rincontrerò” ha ottenuto un successo importante, ma è stata soprattutto la sua affermazione al Festival di Sanremo nel 2009, grazie al brano “La forza mia”, che ha stupito tutti. Da quel momento in avanti, poca musica e tanta tv.

Annalisa è arrivata seconda alla decima edizione di Amici ed è stata subito notata per via del suo essere originale e per una notevole eleganza. L’album con cui ha fatto il suo esordio sul mercato, ovvero “Nali” ha raggiunto un buon successo, mentre il singolo più venduto è “Una finestra tra le stelle”.

Anche i The Kolors e Valerio Scanu hanno ottenuto un buon successo grazie ad amici: il primo gruppo ha avuto successo con diversi tormentoni estivi, su tutti spicca il singolo “Everytime”, mentre il loro primo album, “Out”, lanciato nel 2011, ha ottenuto 4 dischi di platino. Valerio Scanu, giunto secondo all’ottava edizione di Amici e ha vinto addirittura il Festival di Sanremo con la canzone “Per tutte le volte che”, per poi dare maggiore spazio alla carriera in tivù.

