Pomeriggio 5, Alessi punge la Pellegrino sulla storia con Alberto di Monaco: “Con te è durata una stagione”

Patrizia Pellegrino, ospite in collegamento con Pomeriggio 5, racconta alcuni aneddoti sulla storia con il principe Alberto di Monaco, ma arriva la stoccata di Roberto Alessi

Nella puntata del mercoledì 21 aprile di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso, si è discusso di storie d’amore tra donne di spettacolo e principi, tra cui Alberto di Monaco. Quest’ultimo, infatti, ha vissuto una lunga relazione con Simona Tagli e un’amore con Patrizia Pellegrino. Quest’ultima, ospite in collegamento con la D’Urso, ha raccontato alcuni ricordi della sua storia con il principe.

“Una storia bellissima indimenticabile e mi sono sentita veramente principessa in diverse serate e giorni, però mi dispiace di averlo perso con gli anni”, ha dichiarato l’ex showgirl bionda. A quel punto, la padrona di casa è intervenuta per chiedere chi delle due stava baciando, facendo vedere un’immagine del principe Alberto di Monaco con una donna bionda di spalle. “Era la Tagli” ha risposto la Pellegrino. “Io so che quando ho frequentato Alberto eravamo liberi, sia io che lui“ ha continuato Patrizia.

Dopodiché, è intervenuto il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, che ha dichiarato: “Con la Tagli la storia è durata anni. Patrizia non voglio abbatterti, ma con te è stata una stagione”. La replica della Pellegrino però non è stata da meno: “A me bastano i ricordi”.

Il principe Alberto di Monaco diviso tra Maria Teresa Ruta, Simona Tagli e Patrizia Pellegrino ?#Pomeriggio5 pic.twitter.com/vFwurGm5h7 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 21, 2021

