Come sta oggi Kenae Dolphus, protagonista di Vite al Limite? Anticipazioni sulla puntata di stasera, 22 aprile e come sta oggi

Vite al Limite torna stasera su Real Time con una nuova puntata alle ore 21.25. La storia di oggi è quella di Kenae Dolphus. Ecco la sua storia nel programma e com’è oggi.

Vite al Limite: la storia di Kenae Dolphus

Kenae fa visita per la prima volta alla clinica di Houston a 41 anni e con 300 chili di peso. Il peso comporta anche l’infertilità della donna, che non può avere figli. Questo la fa sentire anche psicologicamente in colpa con il resto della famiglia e con suo marito.

Inizialmente, il rapporto con il dott. Nowzaradan è molto conflittuale, ma una terapia psicologica riesce nell’intento di farle cambiare visione della vita. Così, le cose migliorano anche all’interno del programma.

La donna arriva a perdere 60 chili, ma non ha potuto fare l’operazione per via di problemi al cuore.

Kenae Dolphus: com’è oggi

Oggi, Kenae ha un profilo Instagram dove è molto seguita. Continua la terapia anche da sola e continua a dimagrire. Le foto la mostrano raggiante.

