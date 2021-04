Anticipazioni sesto serale Amici 20: ospiti Nino Frassica e Annalisa, un solo eliminato (spoiler)

Cosa accadrà nel sesto serale di Amici 20? Eliminazione di un cantante, sfide e ospiti Annalisa e Frassica

Ieri, giovedì 22 aprile, sono avvenute le registrazioni della sesta puntata di Amici 20, che andrà in onda sabato 24 aprile. Stando alle anticipazioni de Il vicolo delle news, Stash sceglie la prima busta, dove sorteggia la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Queste ultime scelgono di lanciare il guanto di sfida (per scherzo) a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano su un ballo latino molto sensuale mostrato da Francesca Tocca e Umberto Gaudino.

Si entra nel vivo della gara: prima manche Tancredi si esibisce con Serenata Rap di Giovanotti contro Sangiovanni con Cuore. La vittoria è andata a Sangiovanni.

Nella seconda sfida, Alessandro balla contro Serena. Il ballerino vince la sfida. Stefano De Martino fa notare a Serena di essere troppo controllata e di lasciarsi più andare. La prof Celentano interviene per difendere la ragazza, dichiarando che è una coreografia prettamente maschile. Nonostante ciò, l’insegnante si complimenta con Serena per aver interpretato la coreografica con destrezza.

Terza sfida: Raffaele canta contro Deddy il brano “Chiamami ancora amore”, ma perde la sfida. In questo caso, Deddy si aggiudica il punto, mentre Raffaele finisce in ballottaggio.

Nella seconda manche, Aka7even canta il suo nuovo inedito contro Serena che balla Frozen. La vittoria va al cantante.

Seconda sfida: vengono scelti Giulia che balla insieme a Samuele (che interpretano due signori anziani che si amano) e Sangiovanni che canta Tutta la notte. Il principe Filiberto interviene sostenendo che vorrebbe vedere Samuele danzare da solo, in modo da poter capire se è un ballarino che riesce a fare anche altre corografie.

Terza sfida: Aka7even canta una cover del brano Simply the best di Tina Turner e Daddy si esibisce con il suo inedito “I cento passi”. A vincere la sfida, è stato Daddy.

Per la sfida ballo, Giulia si esibisce sulle note di Beautiful, una tematica che racconta il fatto che la ballerina ha tante insicurezze e che non si piace, Poi balla “Sei bellissima” di Loredana Berté sempre sul tema della bellezza e sul percorso di acquisire maggiore sicurezza in se stessi. Samuele perde e va in ballottaggio.

Terza manche: Sangiovanni contro Alessandro che si esibisce con Les Borgeois. Stash da il punto al ballerino.

Nella seconda sfida, Serena batte Tancredi e nella terza sfida Alessandro vince contro Daddy, che finisce in ballottaggio insieme a Samuele e Raffaele.

Il primo a salvarsi è stato Samuele, che balla un pezzo ispirato al pittore Van Gogh. Mentre gli altri due continuano a sfidarsi: Daddy canta il suo inedito “Il cielo contro mano”, “La prima estate”, mentre Raffaele sceglie “Tasto reset” e “Focu meu”.

Ospiti della serata Annalisa che canta Dieci il suo brano presentato a Sanremo e infine le gag di Nino Frassica.

L’eliminato come sempre sarà comunicato in casetta a fine puntata. Stando alle varie anticipazioni trapelate sul web, Raffaele sarebbe l’allievo che avrebbe lasciato il talent show. Tale indiscrezione è ancora da confermare.

