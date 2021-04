Oroscopo di Paolo Fox dal 26 Aprile al 2 Maggio: previsioni della settimana

Come finirà il mese di Aprile e come inizierà quello di Maggio? Ce lo spiega Paolo Fox con il suo oroscopo della settimana.

Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete questa sarà una settimana con la Luna contro l’amore. In particolare nella giornata di lunedì, quando ogni sensazione sarà ancora più amplificata. Molti saranno i fastidi anche a lavoro.

Toro

Momento interessante in amore per i Toro. Per questo sarebbe meglio porvare a trascurare il lavoro in favore del partner. La settimana inizia con il buonumore. Nuovi accordi non ideali dal punto di vista economico.

Gemelli

Questo è un momento particolare per te che sei alla ricerca della fiducia ormai persa. Per fortuna almeno nel lavoro, vivraj dei riscatti. Occhio comunque xhe nella settimana avrai ottime occasioni amorose. Gli incontri non vanno sottovalutati.

Cancro

La settimana inizia con qualche polemica e qualche tensione nervosa. Dovrau eusolvere delle discussioni in ballo ma per fortuna potrai dare forma ad un accordo in ballo da molto.

Leone

Sarebbe opportuno, dato il momento non roseo, evitare di essere troppo drastici sul lavoro. Anche perchè si prospetta una qualche ichiesta in arrivo. Cerca di fare chiarezza in amore, approfitta dei primi giorni della settimana. Qualche discussione di troppo rischia di non farti bene

Vergine

I nati sotto al segni della Vergine sono quelli favoriti in quanto desiderano di rimettersi in gioco dal punto di vista sentimentale. Al conrempo potrebbero esservi ripensamenti sul lavoro, dettatu anche da problemi di soldi all’orizzonte. Energia in calo.

Bilancia

La Luna questa settimana ti sorride e ti favorisce da ogni punto di vista. Tuttavia quel senso di confusione waeà ancora padrone di te, anche se senti la necessità di ripartire. Nel lavoro invece sono favorite le nuove attività.

Scorpione

Ci sono problemi a lavoro, sopratutto per coloro che svolgono professioni non proprio semplici. Nel comolesso comunque le stelle ti sorridonom ti danno fiducia, e paiono essere promettenti per la settimana.

Sagittario

Ancora oggi sei interessato dalla confusione sentimentale che richiede un po’ di riflessione. Hai la Luna nel segno, e nonostanre qualche polemica ad inizio settimana, ci sono ottime soluzioni sul lavoro in arrivo.

Capricorno

C’è bisogno che tu sia prudente in amore. La stanchezza si è appropriata di te, per cui tendi a confondere un po’ tutto. Ad inizio settimana potrebbe esservi un incontro interessante. Verso la metà della settimana comunque ci saranno stelle migliori.

Acquario

Qualche problema economico ti sta dando filo da torcere. La preoccupazione si ripercuote in amore e crei un lontananza col partner che non va bene. È giunto inoltre il momento di agire sul lavoro.

Pesci

Sei il segno forse più emotivo, e la settimana da questo punto di vista non ti delude. Amche perchè hai la Luna Favorevole.

Sul lavoro potrebbero esserci rinnovi di contratto o comunque verrà risolto un problema sul lavoro.

