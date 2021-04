Pillole velenose sull’Isola, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 6: “Facile entrare, (quasi) impossibile uscire?”

Un’altra settimana è passata all’ isola dei famosi e indovinate? Anche a sto giro non è uscito nessuno?. In nomination c’erano Fariba, Vera e Miryea, tutte e tre sono ancora sull’isola ?. Ormai il televoto è una barzelletta, sono tre volte che la Gemma viene eliminata dal pubblico e sono tre volte che si inventano nuove isole e nuove regole pur di tenerla in gioco?. Non uno ma tre televoti persi, ma siccome a conduttrice, autori e opinionisti piace da matti( solo a loro ormai è chiaro), il pubblico non conta nulla. Ora è di nuovo in nomination, Ilary ha detto che a sto giro qualcuno esce, sicuro il televoto lo perde ancora Vera, voglio vedere se mantiene la promessa o se dopo, parasite Island, playa esperanza e playa imboscata, si inventano che so, playa raccomandatos, pur di non farla tornare in Italia!??Ci rendiamo conto che l’unico modo per uscire è per infortunio? Ultimo in ordine di tempo, Paul Gascoigne, che ha abbandonato dopo che il suo infortunio alla spalla si è aggravato. Dopo Braida( uscito per problemi familiari), Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, anche Paul Gascoigne, si ritira. Gli altri concorrenti usciti invece, parlo di Ferginando Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani e Drusilla Gucci, sono tornati in Italia solo perché hanno rifiutato di rimanere su un’isola diversa da quella del gruppo. Quindi a un mese dall’inizio del reality non abbiamo ancora un eliminato degno di essere chiamato così, ci rendiamo conto??? . Ma se dall’isola è impossibile uscire, è facilissimo entrare, infatti giovedì, quattro nuovi naufraghi sono sbarcati, e sembra che nelle prossime puntate ne arrivi almeno un altro. Questi quattro,Emanuela Titltocchia, Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò e Matteo Diamante,belli freschi, arrivano dopo un mese e grazie a una prova fisica, rubano il fuoco ai vecchi naufraghi. In più, mi sembrano caricati a pallettoni contro Ciufoli, che sta molto antipatico a Ilary e opinionisti, visto come lo trattano, e io sinceramente non capisco il perché. Sarà che l’isola è arrivata subito dopo il GF vip che ho amato, ma non riesco proprio ad affezionarmi a nessuno, ho inquadrato però chi sparerei, seduta stante, con un cannone in Italia: Gilles Rocca. Ma quanto è ineducato e arrogante? Non gli si può dire nulla, è bravo solo lui ed è la seconda volta che parlando con una donna, abbaia! Io sono una persona pacifica, ma se nel pieno di una discussione abbaiasse a me, uno schiaffone partirebbe. Non c’è cosa più offensiva che abbaiare, quando discuti con una donna, ovviamente con gli uomini non ci pensa neanche a farlo, e mi sorprende che dallo studio, la prima volta ci hanno riso e la seconda lo hanno leggermente ripreso. Mah… Che amarezza?

Per questa settimana è tutto, alla prossima

Baci velenosi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui