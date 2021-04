Chi è Jacqueline Luna di Giacomo, la nuova fidanzata di Ultimo?

Ecco chi è Jacqueline Luna di Giacomo, la figlia di Heather Parisi fidanzata con Ultimo

Jacqueline Luna di Giacomo è soprattutto nota per essere la figlia di Heather Parisi. Nelle ultime settimane è finita al centro del gossip per via della relazione nata con il cantante Ultimo.

La nuova fidanzata di Ultimo è nata il 10 Marzo del 2000 a Roma. Non sono molte le informazioni che si conoscono sulla giovane ragazza, sembra però che non sia in ottimi rapporti con la madre.

Da ragazza Jacqueline Luna di Giacomo ha frequentato il collegio San Giuseppe. Dopo aver conseguito il diploma ha deciso di trasferirsi a Los Angeles dove vive ancora oggi. Non si sa molto nemmeno della sua vita professionale, piuttosto attiva sui social potrebbe essere anche un’influencer.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, in passato è stata legata ad un ragazzo di cui non si conosce l’identità. La figlia di Heather Parisi ha sempre preferito mantenere la sua sfera sentimentale lontana dai riflettori. Nelle scorse settimane ha però ufficializzato la sua storia d’amore con il cantante Ultimo.

La storia d’amore tra Jacqueline Luna di Giacomo e il noto cantante procede a gonfie vele, i due al momento si stanno godendo una romantica vacanza in Messico. Si tratta della loro prima vacanza insieme, sui social si stanno mostrando più innamorati e complici che mai.

Sara Fonte

