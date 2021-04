Beautiful anticipazioni 1 – 7 maggio 2021: Thomas non può stare senza Hope

Le anticipazioni che ci giungono d’oltre oceano, su Beautiful, mostrano che Thomas farà il possibile per tornare ad avere tra le braccia Hope. Il figlio di Ridge, pure di riavere la donna amata, sarà disposto a coinvolgere il piccolo Douglas per i suoi folli piani.

Beautiful anticipazioni trame puntate 1 – 7 maggio 2021: Thoma ama davvero Zoe?

Durante gli episodi di Beautiful della prossima settimana, dall’1 al 7 maggio 2021, ci renderemo conto a che punto il giovane Forrester può arrivare per ottenere ciò che vuole.

Thomas, pur di fare ingelosire Hope e ritornare ad averla tra le sue braccia, organizzerà una festa a sorpresa per il compleanno di Zoe. Non è tutto, egli la bacerà, davanti a tutti gli invitati.

Naturalmente tra gli invitati, presenti ai festeggiamenti, non mancheranno suo figlio Douglas e Hope. La giovane Logan farà notare a Thomas, più di una volta, che il piccolo rimarrà turbato da quel suo gesto. Il figlio di Ridge, cogliendo la palla al balzo, ne approfitterà per chiedere a Hope se in futuro ci sarà modo di tornare insieme. Che risponderà la donna?

Thomas peggiorerà il rapporto tra suo padre e la madre di Hope

Il comportamento di Thomas allontanerà anche suo padre e la madre di Hope. Ridge e Brooke, sebbene continueranno a dichiararsi innamorati uno dell’altra, avranno pareri discordi sul Forrester junior. Brooke sarà piuttosto scettica circa al cambiamento di Thomas. Bill e Liam sospetteranno che il ragazzo abbia qualcosa che gli sconvolge la mente. Una nuova strategia?

Il giovane Spencer dirà, più di una volta a Hope di stare all’erta. La Logan non gli darà bado, ricorderà invece la scena del bacio tra lui e Steffy. Thomas procederà tranquillamente a organizzare la sua strategia per arrivare a Hope. Inoltre quando il giovane Forrester dichiarerà il suo amore a Zoe, verrà creduto. Douglas reagirà come il padre aveva previsto. Il piccolo avrà tanta paura di perdere l’affetto di Hope.

Vinny, amico di Thomas cercherà di convincerlo a non immischiare il figlio, per avere la giovane Logan. Il piano di Thomas però funzionerà solo se Douglas si convincerà che Zoe potrebbe prendere il posto di Hope, come madre. Il bambino, infatti, correrà disperato dalla Logan per convincerla a tornare insieme a suo padre.

Sally si ammalerà gravemente

Sally e le sue condizioni di salute faranno preoccupare molto, durante la prossima settimana. La giovane, dopo la rottura e quindi la fine della storia d’amore con Wyatt, scoprirà che un male incurabile le lascerà solo un mese di vita. Katie e Bill sapranno del suo stato, ne parleranno con il ragazzo chiedendogli però di non svelare a Sally di sapere quale è la sua malattia.

La Spectra cercherà di nascondere la sua sofferenza, quando incontrerà il suo ex. Katie le sarà vicina e l’aiuterà per i controlli medici. Wyatt non vorrà lasciarla sola e ne parla con Flo. Quinn e Shauna si sentiranno felici perchè i loro figli sono di nuovo insieme, Flo comunicherà a Wyatt di desiderare che lui rimanga vicino a Sally e affrontare insieme la terribile malattia.

Conosceremo ciò che accadrà la prossima settimana grazie alle anticipazioni americane, non mancate al nostro appuntamento con Beautiful.

