Chi è Dario Vergassola? Età, carriera e vita privata del comico

Ecco chi è Dario Vergassola – Età – carriera e vita privata del noto comico

Dario Vergassola è un comico e cantautore di testi ironici molto noto.

Il comico è nato il 3 maggio 1957 a La Spezia, prima di diventare famoso faceva l’operaio all’Arsenale militare di La Spezia. Il suo esordio risale al 1988, quando partecipò a Professione Comico, una manifestazione comico-teatrale organizzata da Giorgio Gaber. In quell’occasione ottenne molto successo, iniziò quindi la sua carriera in televisione.

Dario Vergassola svolse il ruolo di inviato ne Il TG delle vacanze, trasmissione in onda su Canale 5. Con la rappresentazione Bimbi belli girò l’Italia in tour. Divenne poi il presentatore di In Kantina in onda sulla Rai, ha anche recitato nella serie Dio vede e provvede al fianco di Angela Finocchiaro.

Il noto comico ha vinto il Festival di Sanscemo nel 1992, ma a renderlo soprattutto noto fu la sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show nel 1997, per molto tempo fu un ospite fisso nel programma. Ha partecipato ad altri noti programmi come Facciamo Cabaret e Mai dire gol e Quelli che il calcio.

Nel corso della sua carriera Dario Vergassola ha recitato nella fiction Carabinieri, ha condotto su Sky la trasmissione Dieci e Parla con me su Rai Tre. Nel 2014 nel programma Alle falde del Kilimangiaro ha affiancato Camila Raznovich.

Vergassola ha ricoperto i panni di protagonista nel lungometraggio L’anima di Enrico, ha anche recitato in Nuda proprietà vendesi, Affetti smarriti e Il mattino ha l’oro in bocca.

Il comico ha scritto anche un libro nel 2014, La Ballata delle Acciughe, e ha collaborato con le riviste Il Venerdì, Left e Max. Nel 2019 lo abbiamo visto al fianco di Michelle Carpente in Sei in un paese meraviglioso su Sky.

Per quanto riguarda la sua vita privata il comico è sposato ma l’identità della moglie non è nota, ha sempre preferito mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera privata. Sappiamo però che dal loro amore sono nati due figli, Filippo e Caterina.

Dario Vergassola sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 28 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

