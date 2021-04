Ecco chi è Federico D’Incà – Età e carriera del ministro per i Rapporti con il Parlamento

Federico D’Incà è il ministro per i Rapporti con il Parlamento del governo Draghi, ricopriva la stessa carica anche durante il governo Conte.

Il ministro è nato il 10 febbraio 1976 a Belluno, dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio all’università di Trento ha lavorato in passato come analista di sistemi informatici e caposettore in una società della grande distribuzione.

Fece il suo ingresso in politica ancora prima del boom del Movimento Cinque Stelle. Si presentò con una lista civica a Trichiana, località in cui risiedeva. Iniziò poi a far parte del M5S.

Federico D’Incà è stato eletto alla Camera dei deputati nel 2013. Quattro anni dopo è stato uno dei promotori del referendum per l’Autonomia in Veneto. L’anno successivo è stato rieletto.

Sul suo profilo fa sapere di essere “vicino al pensiero di Adriano Olivetti, lettore appassionato di politica economica e di filosofia, interessato al mercato finanziario e all’economia reale”.

Nel 2019 Federico D’Incà è stato nominato ministro per i Rapporti con il Parlamento del Governo Conte-bis. Poche settimane dopo ha anche ricevuto la delega alla Riforme. A febbraio 2021 il premier Mario Draghi ha riconfermato il suo ruolo.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, probabilmente il ministro preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale.

Federico D’Incà sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 29 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

