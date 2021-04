Ecco chi è Irene Pivetti – Età, carriera e vita privata della politica e conduttrice

Irene Pivetti è una conduttrice, giornalista e politica. È la sorella di Veronica Pivetti. Quest’ultima dalla scorsa settimana è tornata in televisione con Amore Criminale, stasera andrà in onda la seconda puntata su Rai Tre.

La conduttrice e politica è nata il 4 aprile 1963 a Milano, dopo la laurea in Lettere con indirizzo filosofico all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano iniziò a lavorare come consulente editoriale, si dedicò poi alla politica.

Irene Pivetti è stata eletta deputata alla Camera nella lista del Carroccio nel 1992. Ricoprì poi la carica di Presidente della Camera dei deputati a soli 31 anni.

La Pivetti si è dedicata anche alla carriera di conduttrice e autrice televisiva, in passato ha lavorato in Rai, a Mediaset e La 7. L’abbiamo anche vista a Domenica In nei panni di opinionista fissa. Nel 2002 diventò giornalista professionista, ha collaborato per molti anni con L’indipendente, Il Messaggero, Libero e Donna Moderna.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stata sposata con Paolo Taranta, il loro matrimonio fu però annullato. Irene Pivetti ritrovò l’amore con Alberto Brambilla, più giovane di lei di dieci anni. All’inizio la loro relazione fece molto scalpore a causa dell’importante differenza d’età. Convolarono a nozze nel 1997, dal loro amore sono nati i figli Ludovica e Federico. Sono stati insieme tredici anni, il loro matrimonio giunse al capolinea nel 2013.

Alberto Brambilla e Irene Pivetti non erano legati solo sentimentalmente ma anche professionalmente. In passato lui è stato il manager dell’ex moglie.

Sara Fonte

