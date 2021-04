Cotto e Mangiato ricetta del 30 aprile 2021: girelle danesi

Ultima ricetta della settima e del mese di aprile per Tessa, che oggi ci prepara delle girelle danesi.

La ricetta

Per gli ingredienti avrai bisogno di:

250 grammi latte

10 grammi di lievito

1 uovo

200 grammi di zucchero

60 grammi di olio

550 grammi di farina

Uvetta

Per la crema:

500 ml latte

Scorza di 1 Limone

4 tuorli

100 grammi di zucchero

40 grammi di farina

Procedimento

Per prima cosa sciogliere il lievito nel latte. Versare in una ciotola dunque aggiungere l’uovo lo zucchero e l’olio. Impastare e poi aggiungere adagio la farina. Lasciare crescere l’impasto due ore. Intanto prepara la crema: in un pentolino sul fuoco far bollire il latte con la scorza del limone a fette dentro, dunque aggiungere i tuorli lo zucchero e la farina. Mescolare finché non si rapprende.

Quando l’impasto sarà lievitato stenderlo e versare sopra la crema, aggiungere uvetta ammollata in abbondanza e avvolgere. Tagliare le girelle e mettere in una teglia foderata di carta forno, far lievitare per ancora 40 minuti. A questo punto mettere in forno 180 gradi.

