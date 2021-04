Daydreamer – Le ali del sogno, dal 3 al 7 maggio 2021: Can riavrà la memoria?

Se state chiedendo anticipazioni su Daydreamer – Le ali del sogno, dal 3 al 7 maggio 2021, siete nel luogo giusto. Dal 3 al 7 maggio 2021, ecco che accadrà a Can e Sanem. La bellissima e giovane scrittrice stupirà tutti. Ella sarà disposta a tutto, pure di aiutare l’amato Can a riavere la memoria. Leyla ed Emre saranno, a volte, di troppo, che ci dobbiamo attendere?

Daydreamer – Le ali del sogno: un incidente sconvolgente

Can e Sanem dovevano, come sappiamo, partire per le Galapagos, la scrittrice ha, però, iniziato a fare il possibile per fare tornare la memoria, persa durante l’incidente all’amato.

Daydreamer – Le ali del sogno: Can non è facile da curare

Can si è rifiutato di bere un particolare intruglio, simile al te, che avrebbe potuto aiutarlo a fargli tornare la memoria. Sia il colore, che il suo odore non gli erano graditi.

Sanem, con una scusa, ha accompagnato Can agli scogli, sul lungomare. Lì erano soliti andare e, magari litigando, qualche ricordo avrebbe potuto ritornare. Niente, solo un piccolo flashback è tornato alla mente di Can.

Anticipazioni e trame degli episodi dal 3 al 7 maggio 2021

La bellissima ragazza sembrerà riuscire nel suo intento grazie anche all’uso del suo profumo. Sanem aveva creato una situazione magica, questa volta però saranno, senza volerlo, Leyla ed Emre a rovinare il momento. I due, entreranno nella stanza, distrarranno Can, che non recupererà alcun ricordo.

In seguito, Sanem ascolterà, di nascosto, Can e Aziz che parlano. La giovane si renderà conto che l’amato non si ricorderà di lei. Inoltre non proverà alcun sentimento.

Sanem riuscirà a superare quanto ha sentito? La ragazza dimostrerà una forza impensabile, il dolore la farà diventare più determinata. Sanem deciderà di agire in modo più efficace.

Cengiz cacciato dalla casa di Muzafer, correrà a chiedere riparo a Nihat

Can vorrà una importante promozione per Leyla. La sorella di Sanem diventerà responsabile commerciale.

Can e Sanem insieme, in macchina andranno a trovare Nasim. La coppia cercherà di convincerlo a recitare in uno spot. Durante il percorso per raggiungere l’attore, però, i due ex innamorati litigheranno. Sanem non continuerà a proporre strade alternative e renderà Can nervoso.

L’affascinante fotografo, inoltre, avrà Nasim contrario alla sua proposta e i due si ritroveranno davanti ad un secco rifiuto. L’attore non accetterà il lavoro spingendo Can e Sanem a cercare, in fretta e furia di trovare un sostituto. Che accadrà a questo punto?

